Жителя Вольска наказали семью годами колонии за похищение человека

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя по уголовному делу о похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 16 сентября прошлого года фигурант и его знакомый похитили 23-летнего мужчину с территории Балакова и привезли его в квартиру одного из многоквартирных домов Вольска. Там они удерживали его взаперти в течение трех дней.

На стадии предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. По решению суда он получил семь лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В отношении его знакомого уголовное дело приостановлено в связи с убытием в зону проведения СВО.

Павел Фролов