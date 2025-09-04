Двоих жителей Анапы осудят по делу о нападении на полицейских

В Анапе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 10 августа на улице Астраханской полицейские заметили двух мужчин, пытавшихся спровоцировать конфликт с прохожим. На требование прекратить противоправные действия один из братьев применил силу к сотруднику патрульно-постовой службы. Его задержали, однако в ситуацию вмешался младший брат, также напавший на полицейского.

Оба фигуранта признали вину и раскаялись. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Вячеслав Рыжков