МБУ «Пензавтодор» требуются светофоры и комплектующие за 1,58 млн рублей

МБУ«Пензавтодор» ищет подрядчика для поставки светофоров и комплектующих. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель обязуется поставить товар в течение 20 дней с даты заключения контракта по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, 115Б. Гарантийный срок службы на светофоры и комплектующие составляет не менее 60 месяцев.

Контракт предусматривает поставку 30 кнопок вызова пешехода, 65 светодиодных светофоров, 146 светоблоков. Также требуется 10 дополнительных секций для плоского разборного секционного корпуса транспортного светофора.

Извещение о закупке размещено 3 сентября. Заявки принимаются до 10 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,58 млн руб.

Павел Фролов