В Пензе за ремонт асфальтового покрытия на территории школы предлагают 4,1 млн

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 имени В.Х. Хохрякова г. Пензы» ищет подрядчика для ремонта асфальтового покрытия по адресу проспект Строителей, 46. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы до 30 сентября этого года. Гарантийный срок на них составляет три года. Извещение о закупке размещено 3 сентября. Заявки принимаются до 10 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб.

Контракт предусматривает срезку поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, розлив вяжущих материалов, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой смеси. В перечне работ также погрузка строительного мусора в транспорт и перевозка грузов на расстояние 15 км.

Павел Фролов