Саратовский прокурор помог многодетной семье с водой на земельном участке

Личный прием прокурора Саратовской области Сергея Филипенко помог многодетной семье из Хвалынска добиться устранения нарушений ее жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что муниципалитет предоставил многодетной семье земельный участок, но фактически отсутствовала возможность его подключения к централизованной системе водоснабжения. Надзорное ведомство внесло представление в администрацию Хвалынского района. В итоге было принято решение выделить 626 тыс. руб. из местного бюджета. На эти деньги должны подвести сети водоснабжения до границ земельного участка.

К настоящему времени уже заключен контракт на проведение указанных работ. Прокуратура проконтролирует фактическое восстановления прав многодетной семьи.

Павел Фролов