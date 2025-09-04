Под Астраханью прокуратура добилась ремонта детских игровых площадок

В Наримановском районе Астраханской области детские игровые площадки привели в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что детские игровые и спортивные площадки в пяти муниципальных образованиях Наримановского района находятся в ненадлежащем состоянии. Это угрожало жизни и здоровью детей.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Наримановский районный суд Астраханской области обязать ответственных лиц отремонтировать объекты. Требование удовлетворено, решение исполнено.

Павел Фролов