Зарплата IT-специалистов в Удмуртии выросла на 26% за полгода

За первое полугодие 2025-го зарплаты IT-специалистов в Удмуртии увеличились на 26,8% и составили 102,2 тыс. руб., сообщил зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов.

Среднесписочная численность работников IT-отрасли также возросла на 10,9%, достигнув 11,5 тыс. человек. Общий оборот компаний в сфере телекоммуникаций и информационных технологий составил 16,3 млрд руб., что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Основным драйвером роста стали разработчики программного обеспечения, чьи показатели увеличились на 79,2%. Компании перечислили в бюджеты всех уровней 2,4 млрд руб., а рост налоговых отчислений составил 36,2%.