Камчатка просит увеличить финансирование расселения в сейсмоопасных регионах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал увеличить финансирование программы расселения аварийного жилья для сейсмоопасных регионов. Заявление прозвучало в ходе сессии «Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике» на полях ВЭФ. Кроме того, он предлагает актуализировать нормативно-правовую базу в части оценки ущерба и компенсаций в результате землетрясений, сообщили "Ъ" в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также, по мнению господина Солодова, необходимо усилить информирование населения по линии МЧС о фактически произошедших событиях, предоставляя четкую и понятную информацию для недопущения распространения фейков.

Власти Камчатки полагают, что реализацию запускаемого здесь пилотного проекта по созданию цифровой системы для сбора и систематизации данных о сейсмостойкости зданий необходимо распространить на все сейсмоопасные регионы.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский