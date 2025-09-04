В небе Волгоградской области силы ПВО сбили два БПЛА

Беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщил утром сегодня, 4 сентября, губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ сбили над территорией области два беспилотника. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, возгораний и разрушений не зафиксировано.

Напомним, в результате атаки БПЛА ночью 31 августа один из вражеских аппаратов упал на дорогу на ул. Смирнова в Средней Ахтубе Волгоградской области. Также из-за беспилотников произошли локальные возгорания сухой растительности в южных районах региона.

