Захарова прокомментировала возможность освобождения россиян в Азербайджане

Освобождение 13 российских граждан, задержанных в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений Москвы и Баку, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что эту тему обсуждали 22 августа на российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МИД РФ напомнили, что российских граждан трижды посещали в СИЗО сотрудники консульства — 3, 14 и 23 июля. Также 2 июня российская сторона запросила информацию о состоянии здоровья задержанных, но ответ пока не получен. «Направлен запрос на четвертую встречу, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее согласие. Мы исходим из того, что такое согласие будет получено»,— уточнила госпожа Захарова на брифинге на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Отношения России и Азербайджана обострились в июне после рейда в Екатеринбурге. Силовики тогда задержали около 50 человек, погибли два гражданина Азербайджана. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Были задержаны 13 россиян, в том числе руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Журналистов позднее отпустили.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Главу диаспоры вернули из розыска».