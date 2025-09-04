Главные новости к утру 4 сентября

Оперштаб Белгородской области запретил гражданам публиковать фото и видео последствий ударов беспилотников, а также информацию о работе военных и о гражданской инфраструктуре. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что меры приняты, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Власти штата Невада в США подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб россиянин Вадим Круглов. Ранее американские СМИ сообщали о расследовании убийства на фестивале. Тело мужчины нашли в луже крови. Позднее друзья погибшего Круглова опознали его по публикациям в социальных сетях.

Государственная транспортная лизинговая компания заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов «Байкал» в рамках Восточного экономического форума. Как сообщает пресс-служба ГТЛК, самолеты будут переданы в лизинг «на льготных условиях» авиакомпаниям из альянса независимых эксплуатантов «Аэрохимфлот» («Борус», «Агат», «Спецавиа» и АТЦ «Вираж»). Сроки поставок определены периодом с 2027 по 2031 годы.

Чтобы смягчить возможное дальнейшее госрегулирование в рамках закона о платформенной экономике, площадки электронной торговли планируют перейти к саморегулированию. В перечень таких мер могут войти требования по настройке алгоритмов удаления контрафактных товаров с маркетплейсов, создание реестра операторов и системы досудебного рассмотрения жалоб на e-commerce.

Перед 1 сентября посещаемость крупноформатных торговых центров Москвы увеличилась на 5% год к году. Рост прослеживается после длительного снижения. Это связано с активным развитием досуговой составляющей в таких объектах и замедлением перетока спроса в онлайн.

Представители движения «Хамас» заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал согласие «Хамаса» на освобождение всех заложников «еще одним пропагандистским маневром».

Фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибло 15 человек, пострадало около 18. Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане. Причины инцидента устанавливаются.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Новый Орлеан в штате Луизиана может стать следующим городом для введения в него Национальной гвардии для борьбы с преступностью. Он утверждает, что эскалация необходима, поскольку в Новом Орлеане существует «проблема с преступностью», но руководители города отмечают, что в этом году уровень преступности значительно снизился.