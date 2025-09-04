Власти США обнародовали видео с «пропавшей минутой» из дела Эпштейна

Среди обнародованных властями США материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна оказалось видео с «пропавшей минутой», записанное камерами наблюдения в тюрьме в ночь его смерти. Запись опубликовал телеканал Fox News.

Видео охватывает временной промежуток с 23:59:21 9 августа 2019 года до 00:02:26 10 августа. Ранее обнаруженный пробел в записи длился с 23:58:59 до полуночи. На опубликованных кадрах видно, что в этот промежуток времени в зоне у камеры Эпштейна ничего не происходило. В полночь камера автоматически переключилась.

Министерство юстиции США в июле опубликовало около 11 часов видеозаписей, чтобы опровергнуть слухи об убийстве Эпштейна. В материалах был обнаружен минутный пробел, что только усилило подозрения в сокрытии информации.

Согласно конспирологическим теориям, Эпштейна убили из-за его связей с влиятельными политиками, хотя Минюст и ФБР не нашли доказательств, подтверждающих эту версию.