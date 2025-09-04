Суд США отменил решение властей о заморозке грантов для Гарварда

Суд штата Массачусетс признал незаконным решение администрации США заморозить гранты Гарвардского университета на сумму более $2,2 млрд.

Причиной заморозки стали обвинения в том, что университет не справляется с проблемой антисемитизма. Судья Эллисон Берроуз в своем решении, опубликованном в электронной базе суда, отклонила доводы властей. По ее мнению, руководство страны использовало антисемитизм «как прикрытие для целенаправленной, идеологически мотивированной атаки на ведущие университеты страны».

Судья отметила, что не видит «очевидной связи между антисемитизмом и исследовательскими проектами, которые затронула заморозка финансирования». Она также подчеркнула, что подобные действия поставили под угрозу многолетние исследования.

Вместе с тем госпожа Берроуз признала, что в последние годы Гарвард действительно пострадал от проявлений антисемитизма и «должен был лучше работать над решением этой проблемы».