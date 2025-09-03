В Киеве назвали «неприемлемым» предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что предложение президента России встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве «неприемлемо». При этом он заверил, что украинский лидер по-прежнему готов к встрече в любой момент.

«Прямо сейчас, по меньшей мере, семь стран готовы принять у себя встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент,— написал Андрей Сибига в соцсети X. — Тем не менее, (Владимир.— "Ъ") Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения».

Владимир Путин ранее заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским, если тот приедет в Москву. Российский лидер также сообщил журналистам, что о встрече с Владимиром Зеленским его просил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что не исключает с украинским президентом, однако усомнился в ее смысле.

Ранее в Кремле также не исключали возможности встречи президента с украинским коллегой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для этого сначала должна быть подготовлена повестка встречи.

Анастасия Домбицкая