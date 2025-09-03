ООН призвала Пакистан не высылать афганских беженцев из-за землетрясения

Глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ОНН) Филиппо Гранди обратился к властям Пакистана с просьбой не высылать афганских беженцев обратно в страну из-за недавнего землетрясения. По его словам, около 500 тыс. человек пострадало из-за катастрофы.

«Недавнее землетрясение затронуло более 500 000 человек в Восточном Афганистане — помощь от доноров, включая Пакистан, жизненно важна и приветствуется. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я обращаюсь к @GovtofPakistan (аккаунт правительства Пакистана в соцсети Х.— “Ъ”) с просьбой приостановить реализацию Плана репатриации нелегальных иностранцев»,— написал господин Гранли в соцсети Х.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился на глубине 8 км, почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Число жертв землетрясения превысило 1,4 тыс., пострадало более 3,1 тыс. человек. Страны Евросоюза направили в Афганистан €1 млн и 130 тонн гуманитарной помощи.