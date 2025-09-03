Главные новости за 3 сентября. Новороссийск

В Геленджике турист попал в больницу, выпав из надувной «таблетки».

Пассажиры из Челябинска выиграли судебный процесс против железнодорожной компании, получив компенсацию в размере 80 тыс. руб. за неисправный кондиционер в поезде, следовавшем из Анапы.

В Анапе на благоустройство городских кладбищ направят 30 млн рублей.

В Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников временно ограничили подачу воды.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после угрозы БПЛА.

Житель Новороссийска предстанет перед судом за торговлю наркотиками и кражу.