Трамп: если мы будем недовольны решением России по Украине, «кое-что произойдет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет решения российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. В случае, если это решение не устроит американскую сторону, господин Трамп пригрозил последствиями.

«У меня нет посланий для Путина. Он знает мою позицию и примет то или иное решение. Возможно, мы будем довольны этим решением, возможно — нет. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. В ближайшие дни он планирует поговорить с Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце августа журнал The Atlantic сообщал, что Дональд Трамп недоволен отказом России немедленно прекращать огонь на Украине и сесть за стол переговоров, а также раздражен из-за нереалистичных требований украинской стороны. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что в начале сентября Белый дом «пристально изучит» возможные варианты действий в отношении России, имея в виду санкционные меры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональду Трампу все как дети».

Лусине Баласян