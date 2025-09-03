Трамп пообещал поговорить с Путиным в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования на Украине. По словам американского лидера, у него нет посланий для российского коллеги, но он ждет ответа Москвы для принятия дальнейших решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Он знает мою позицию и примет то или иное решение. Возможно, мы будем довольны этим решением, возможно — нет. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Владимир Путин сегодня заявил, что благодаря усилиям Дональда Трампа в ситуации на Украине просматривается свет в конце тоннеля. Российский лидер отметил, что найти приемлемое решение конфликта возможно, но, если договориться не удастся, цели военной операции на Украине будут достигнуты военным путем.

Лусине Баласян