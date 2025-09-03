Трамп рассказал, что смотрел организованный Китаем военный парад

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп «впечатлен» организованным Пекином военным парадом

Президент США Дональд Трамп заявил, что смотрел организованный Пекином военный парад, который прошел сегодня утром в китайском столице. Он назвал мероприятие «очень красивой церемонией» и подчеркнул, что находится в хороших отношениях с лидерами, которые присутствовали на параде лично.

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Это была очень красивая церемония. Это было впечатляюще»,— сказал Дональд трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Говоря о военном параде в Пекине, Дональд Трамп также отметил, что находится в хороших отношениях с лидерами, которые посетили мероприятие лично.

Вчера Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США». Это заявление было сделано вскоре после начала военного парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, куда прибыли российский, китайский и северокорейский лидеры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп говорил о заговоре России, Китая и КНДР «в переносном смысле».

Крупнейший за всю историю КНР военный парад прошел сегодня в Пекине в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Владимир Путин заявил, что парад прошел блестяще.

Что хотел сказать миру Пекин демонстрацией своей военной мощи, читайте в материале «Ъ» «Китай принарядился до зубов».

Анастасия Домбицкая

