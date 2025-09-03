Трамп назвал Навроцкого очень «успешным» политиком

Президент США Дональд Трамп назвал президента Польши Кароля Навроцкого «успешным» политиком и выразил уверенность, что народ Польши доволен своим президентом. Об этом американский лидер сказал во время беседы с журналистами в преддверии переговоров с польским коллегой в Белом доме.

Кароль Навроцкий, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу за поддержку в период президентской кампании. И обратил внимание на то, что никогда еще связи Варшавы и Вашингтона не были так сильны.

Кароль Навроцкий прилетел в Вашингтон по предложению президента Дональда Трампа. Это его первый зарубежный визит на посту президента.

6 августа избранный лидер Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента страны, сменив на этом посту находившегося у власти с 2015 года Анджея Дуду. В своей речи перед членами Национального собрания господин Навроцкий констатировал, что вступает в должность в период «раскола в польской политической жизни». Обратив внимание кабмина на то, что законы страны систематически нарушаются, он пообещал заняться разработкой новой Конституции и заверил, что будет «бороться с теми, кто толкает страну к упадку».

Анастасия Домбицкая