Путин рассказал, чего хотят участники СВО

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, желают ли участники СВО перемирия с Украиной, либо же они хотят «биться до самого последнего конца». Подавляющее большинство военнослужащих выступает за то, чтобы Россия достигла тех целей, которые были обозначены при начале военных действий, заявил господин Путин.

«А как (именно Россия будет их добиваться.— "Ъ") — конечно, лучше мирным путем... Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации (США.— "Ъ")»,— сказал президент на пресс-конференции в Китае.

Среди основных целей, которые называли власти России при вводе войск, были демилитаризация, денацификация и внеблоковой статус Украины. От Киева требуют отказаться от вступления в НАТО, предоставить русскому языку официальный статус, а также сократить армию.

Сейчас страны Евросоюза обсуждают форматы гарантий безопасности для Украины, которые могут быть ей предоставлены по завершении военного конфликта. Среди вариантов — формат «НАТО-лайт», который обяжет союзников согласовать поддержку Украине за кратчайшее время, если военный конфликт с Россией возобновится. При этом этот вариант не предполагает вступление Украины в Североатлантический альянс.