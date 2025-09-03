ООО «Салаватское» выделило более 100 миллионов рублей на ремонт школы-интерната

После капитального ремонта открылся интернат средней школы в деревне Бурангулово. В этом году в обновленном комфортном пространстве разместятся 29 детей из отдаленных сел — Шарипово, Майгашты, Юлдаш, Рыскужа, Утяганово.

Фото: Сергей Словохотов

Перестроила интернат компания ООО «Салаватское» — недропользователь одноименного медного месторождения в Абзелиловском районе. Изначально сумма вложений составляла 70 млн рублей, но в ходе работ было добавлено еще 33 млн рублей.

«Мы решили отремонтировать бурангуловский интернат, чтобы школьники жили в удобных, теплых комнатах. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей — от учебы до творчества и спорта, что обязательно поможет раскрыть их потенциал и получить достойное образование каждому ученику. Комфортная жизнь даст возможность больше сосредоточиться на учебе. В интернате появилось современное оборудование, новые многофункциональные кабинеты, удобная столовая, облагороженная территория», — рассказал директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев.

Работы велись на площади 1100 кв. м. От старого здания остались только стены — менее, чем за три месяца интернат был полностью переделан, а внутри создана новая инфраструктура. За короткий срок подрядная организация обустроила два спортзала с инвентарем для борьбы и тренажерами, танцевальный зал, кухонный блок, душевые, санузлы, жилые помещения, музей, кабинет труда. В теплые светлые комнаты перехали также воспитанники местного детского сада.

Фото: Сергей Словохотов

В здании интерната расположился и обновленный фельдшерско-акушерский пункт, который с нетерпением ждали местные жители.

Глава Абзелиловского района Айрат Аминев выразил большую благодарность инвестору ООО «Салаватское» и отметил качественную оперативную работу строителей.

Увидеть своими глазами новый объект приехали члены наблюдательного совета при минэкологии РБ. Среди них — депутат Госсобрания — Курултая РБ, тележурналист Рамзия Каримова.

Фото: Сергей Словохотов

«Этот интернат — не только место проживания ребят, но и гарантия душевного спокойствия родителей. Они теперь уверены, что дети находятся в тепле, накормлены, окружены заботой. Уверена, что выпускники получат в дальнейшем и достойное профессиональное образование, ведь Бурангулово всегда славилось своими выдающимися учениками», — прокомментировала госпожа Каримова.

Своими воспоминаниями поделилась ветеран педагогического труда Хадиса Раисовна Хилалова.

Фото: Сергей Словохотов

«Я помню, как 40 лет жил интернат. Помню, когда топили углем еще до газификации. Но до капитального ремонта дело не доходило, хотя это давно назрело. Теперь здесь разместился даже наш детский сад! Это настоящий праздник для всей деревни. Огромную благодарность выражаю ООО "Салаватское" от имени родителей, жителей, педколлектива».

ООО «Салаватское» с первых дней работы заявило о себе, как о социально ответственном бизнесе. Компания помогает району в проведении олимпиады «Гилем», регулярно организует экоакции по очистке берегов реки Большой Кизил, высаживает аллеи деревьев, поддерживает главный праздник сельчан — сабантуй. ООО «Салаватское» обеспечило бесплатной подпиской на районные газеты многодетные семьи и семьи бойцов СВО. Выполняя обещания перед местными жителями, этим летом компания также открыла спортивную площадку в лагере «Ирандык».

Фото: Сергей Словохотов

Сдержав слово, данное в ходе встреч-презентаций с населением, ООО «Салаватское» зарегистрировалось на территории Абзелиловского района. В будущем компания станет одним из крупнейших налогоплательщиков республики. По предварительным оценкам, после строительства ГОК ООО “Салаватское” будет платить по 250 млн рублей в год в бюжет Абзелиловского района, а сумма всех налоговых отчислений может составить около 26 млрд рублей.

Фото: Сергей Словохотов

