Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и СКР с просьбой дать оценку последнему концерту рэпера Егора Крида, где, по ее мнению, был брошен вызов нравственности и традиционным ценностям. Музыкант жестко ответил, мол, вы сами не без греха. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема намного глубже, чем это может показаться на первый взгляд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пока мировые лидеры решали проблемы земного шара и глобальных вызовов, в Москве на стадионе «Лужники» состоялся большой концерт известного в Российской Федерации и за ее пределами рэпера Егора Крида. Настоящее имя — Егор Николаевич Булаткин. По оценкам СМИ, на шоу собралось свыше 86 тыс. зрителей. Участвовали и другие известные исполнители. Выступала также и женская танцевальная группа, наряды и поведение которой, как это показалось многим, не соответствовали нормам нравственности и духу традиционных ценностей, которых нынче придерживается наша страна.

Есть в РФ такая организация под названием «Лига безопасного интернета» под руководством непримиримого борца за нравственность Екатерины Михайловны Мизулиной. Последняя, по обыкновению, написала заявление в органы, в частности, сравнив указанное выше мероприятие со — страшно подумать — «голой вечеринкой». Кто забыл, напомним: в конце 2023 года звезды шоу-бизнеса и просто известные люди съехались в московский клуб «Мутабор», где проводили время практически без одежды. Возник грандиозный скандал, который дошел до самого верха. В результате многим пришлось публично каяться, а некоторые участники не прощены до сих пор.

Егор Крид, он же Булаткин, очень жестко ответил Мизулиной, что вызвало еще больший общественный резонанс. Полностью воспроизводить цитату мы не будем. Общий смысл в том, что Мизулина слишком уж явно и во многих подробностях демонстрирует на людях и даже в присутствии маленьких детей свои отношения с патриотическим певцом Shaman (Ярослав Дронов). Мол, а судьи кто, если сами не без греха — фальшь и ханжество налицо.

На самом деле, проблема видится намного серьезнее, чем это может показаться на первый взгляд. Во-первых, сейчас все-таки не совсем то время, чтобы проводить масштабные концерты. Во-вторых, в каком виде и форме на текущем историческом этапе в Российской Федерации может существовать искусство, в том числе современное? И как быть эстрадным и другим музыкальным исполнителям? Как нам понимать такое явление, как любовь, и как выражать ее на сцене? С одной стороны, российских граждан призывают массово повышать показатели демографии, а с другой, — не выходить за рамки нравственности, застегнуться наглухо, на все пуговицы. Не каждый простой смертный здесь разберется.

Причем так может показаться, что традиционные ценности существуют как бы не для всех.

Если официально ты патриот и борец за нравственность, то тебе можно практически всё, в том числе публично выражать перед почтенной публикой свои чувства к другому патриоту. Хорошо, примите тогда закон, обязательный для всех, о нормах публичного поведения в общественных местах, в том числе на культурно-массовых мероприятиях. И чтобы все четко прописать: что можно, что нельзя, длина юбок, рукав длинный или короткий — дальше понятно. Документ нужен, регламент четкий. Без этого, видно, никак.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе