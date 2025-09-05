Для спасения Степы Соловьёва не хватает 881 950 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Степы доброкачественная опухоль — фиброзная дисплазия свода черепа и лобно-глазничной области слева. Новообразование быстро растет. У мальчика изменилась форма лица, сместилась левая глазница. Ему требуется срочное хирургическое лечение — удаление очага фиброзной дисплазии с одномоментной пластикой костного дефекта при помощи индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим с костями человека, постепенно происходит его сращение с костями. Надеемся, в результате удастся устранить асимметрию лица. Степа сможет вести обычный образ жизни, как все здоровые дети его возраста».

Стоимость операции 1 302 950 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 881 950 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Степу Соловьёва, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Степы — Анжелики Михайловны Соловьёвой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).