Глава МЧС России прибыл в Киргизию

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Киргизию, чтобы поучаствовать в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Александр Куренков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Куренков

На совещании также будут присутствовать представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана, сообщили в Telegram-канале ведомства. Они обсудят сотрудничество с международными организациями при оказании помощи пострадавшим в ЧС.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. Главная цель союза — обеспечить защиту странам-участницам от внешнего нападения.