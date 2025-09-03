Соцопрос по выборам в думу Краснодара: большинство выразили предпочтение ЕР

Результаты соцопроса, посвященного выявлению партийных предпочтений жителей Краснодара на предстоящих выборах в городскую думу, показали готовность более 61% респондентов голосовать за «Единую Россию». Этот уровень поддержки партии власти несколько превышает тот, что кубанцы продемонстрировали ей в 2020 году. Коммунисты же, наоборот, если верить данным социологов, теряют сторонников. Об этом сообщает инициатор опроса — исследовательский центр Russian Field.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Инициативное исследование проводилось с 24 августа по 1 сентября путем уличного опроса жителей Краснодара. Всего таким образом социологам удалось пообщаться с 1,2 тыс. горожан. Как отмечает Russian Field, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% составляет +/–2,8%.

Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Городскую думу Краснодара проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Без учета затруднившихся (27,9% от выборки) и не намеренных голосовать (28,9% от выборки), «Единой России» предпочтение отдали 61,4%, КПРФ — 13,1%, «Новым людям» — 11,5%, ЛДПР — 7,8%, «Справедливой России — Патриотам — За правду» — 5,3%, другим партиям — 0,6%.

В 2020 году на выборах депутатов городской думы Краснодара «Единая Россия» набрала 55,47% голосов избирателей. На втором месте оказалась КПРФ (20,99%), на третьем — ЛДПР (9,41%), «Справедливая Россия» набрала 6,43%, партия «Новые люди» — 4,97%. В итоге единороссы получили 42 мандата, КПРФ — шесть, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному.

12, 13 и 14 сентября на Кубани пройдут голосования в рамках 76 избирательных кампаний. Жители края будут выбирать муниципальных депутатов, а также главу региона (всего, по данным крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов). В кубанской столице борьба будет идти за 52 мандата: 39 депутатов выберут по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам. Голосование в Краснодаре будет проводиться на 389 избирательных участках.

Список единороссов возглавили действующие мэр Евгений Наумов, спикер городской думы Вера Галушко и ее первый зам Галина Ермакова. Список КПРФ — секретарь крайкома партии Александр Сафронов (действующий депутат думы), член Бюро крайкома Роман Поливода и Игорь Шибалкин (также действующий депутат). Во главе списка кандидатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — председатель Совета реготделения, руководитель партийной фракции в Заксобрании края (ЗСК) Денис Хмелевской. Общемуниципальную часть списка «Новых людей» возглавляют лидер партии на Кубани Никита Сиразетдинов, председатель горотделения Виктор Тимофеев и предприниматель и врач Екатерина Василистова. Список ЛДПР возглавили действующий депутат гордумы Наталья Гвоздева, руководитель одной из управляющих компаний Саида Масленникова и помощник депутата ЗСК Светлана Зайцева.

Михаил Волкодав