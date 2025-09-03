В Краснодаре выявили восемь нелегальных иностранцев

На Ростовском шоссе в Краснодаре полицейские остановили автобус с 40 иностранными пассажирами, среди которых восемь находились на территории России незаконно. В отношении них составлены административные протоколы, в дальнейшем они будут выдворены за пределы страны с пятилетним запретом на въезд, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из пассажиров предъявил документы, подлинность которых вызвала сомнения. По данному факту проводится проверка по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Кроме того, на него составлен протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Вячеслав Рыжков