В Анапе на благоустройство городских кладбищ направят 30 млн рублей
В Анапе на благоустройство (устройство ограждений) кладбищ направят 30 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Заказчиком по контракту выступает муниципальное бюро по оказанию ритуальных услуг. Обозначенные работы необходимо выполнить до 30 ноября 2025 года.
Подрядчику предстоит отработать заявки-задания и возвести ограждения (из профильного листа, панелей или сетки).