В Анапе на благоустройство городских кладбищ направят 30 млн рублей

В Анапе на благоустройство (устройство ограждений) кладбищ направят 30 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком по контракту выступает муниципальное бюро по оказанию ритуальных услуг. Обозначенные работы необходимо выполнить до 30 ноября 2025 года.

Подрядчику предстоит отработать заявки-задания и возвести ограждения (из профильного листа, панелей или сетки).

