С начала лета 13 жителей Кубани отравились шаурмой

С начала летнего периода 2025 года у 13 жителей Краснодарского края выявили бактериальную кишечную инфекцию после употребления шаурмы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала 2025 года у 21 человека с диагнозом «бактериальная кишечная инфекция неуточненная» в пищевом анамнезе было указано употребление шаурмы. С начала лета также пострадали пять детей.

«В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу шаурмы, по результатам эпидемиологических расследований причин возникновения инфекционных (паразитарных) заболеваний (отравлений) выданы предписания и приняты меры в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в сообщении.

В Управлении Роспотребнадзора также отметили, что шаурма содержит скоропортящиеся продукты, такие как молочные изделия, полуфабрикаты (мясные, рыбные, овощные) и готовые блюда. Они могут стать источником заболеваний, если их неправильно готовить и хранить. Кроме того, несоблюдение правил личной гигиены также может привести к отравлению.

Алина Зорина