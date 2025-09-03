Житель Новороссийска предстанет перед судом за торговлю наркотиками и кражу

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в серии преступлений, включая незаконный оборот наркотиков и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый занимался хранением и сбытом наркотиков на территории города. Он приобретал запрещенные вещества через интернет для дальнейшей перепродажи. В ходе задержания у него было изъято почти семь граммов марихуаны. Дальнейшая проверка показала его причастность также к сбыту синтетического наркотика.

Помимо этого, установлена роль подозреваемого в краже строительных инструментов на сумму 23 тыс. руб. из недостроенного дома.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. За инкриминируемые ему преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.