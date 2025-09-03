Bloomberg: оружейные компании ЕС завлекают молодые кадры презервативами и йогой

Европейские производители оружия применяют необычные методы для привлечения молодых специалистов, пишет Bloomberg. Агентство называет эту тенденцию «ребрендингом» отрасли.

По словам профессора международной безопасности Дублинского городского университета Кристиана Каунерта, ранее оборонная промышленность была малопривлекательна для молодых специалистов и не умела конкурировать за талантливых сотрудников. «Теперь им необходимо улучшить свой имидж», — добавил он.

Bloomberg пишет, что немецкая компания Rheinmetall AG раздает на карьерных мероприятиях брендированные упаковки презервативов и надписью «Безопасность имеет значение». Кроме того, предприятие спонсирует футбольную команду «Боруссия Дортмунд». Компания планирует увеличить штат на 9 тыс. сотрудников к 2027 году.

Греческий производитель приборов ночного видения Theon International Plc предлагает соискателям занятия йогой, языковые курсы и материальную поддержку работающим родителям. А австрийская Steyr Motors AG наладила сотрудничество с техническими училищами и университетами для подготовки специалистов, говорится в публикации.