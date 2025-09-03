В Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников временно ограничили подачу воды

В Новороссийске утром 3 сентября в связи с угрозой атаки беспилотников и последовавшим сбоем связи произошло временное нарушение в работе оборудования, что привело к сокращению периода подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

По данным городского водоканала, работа оборудования напрямую зависит от сотовой связи через системы диспетчеризации и автоматизации, которые позволяют удалённо контролировать процессы на удалённых объектах (насосных станциях, скважинах и других).

«Приносим свои извинения за временные неудобства. Вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме»— подчеркнули в компании.

Напомним, в ночь на 3 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников. С 23:00 до 7:00 расчетами дежурных средств противовоздушной обороны над территорией России было перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.