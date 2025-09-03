В Анапе спустя 7 часов отменили беспилотную опасность

В Анапе 3 сентября в 7:11 отменили беспилотную опасность, объявленную прошлым вечером в 23:37. Обстановка в городе спокойная, угрозы для жителей и гостей курорта нет, сообщили в пресс-службе администрации города.

На время беспилотной опасности в городе звучали сирена и инструкция, рекомендующая укрыться в подвальном помещении без окон.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 3 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников. С 23:00 до 7:00 расчетами дежурных средств противовоздушной обороны над территорией России было перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.