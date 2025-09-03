В парламенте Венесуэлы оценили заявление США об ударе по судну с наркотиками

Заявления США о нанесении удара по судну с наркотиками в Карибском море вызвали сомнения в Каракасе, передает «РИА Новости». Агентство ссылается на мнение депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименеса.

В комментарии для агентства господин Хименес сказал, что США часто используют «ложные поводы» для военных интервенций в других странах. «Мы сомневаемся в правдивости заявленного, — добавил он, — странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США».

Депутат также раскритиковал позицию США по борьбе с наркотрафиком, отметив, что она должна оставаться в ведении суверенных государств. По его словам, президент Колумбии Густаво Петро направил 25 тыс. военных к границе, контролируемой наркогруппами, и аналогичные меры предпринял президент Венесуэлы Николас Мадуро, отправив 15 тыс. военнослужащих.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что американские военные нанесли удар по шедшему от берегов Венесуэлы судну с наркотиками.