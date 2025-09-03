В Ессентуках двое человек пострадали в столкновении с забором

В Ессентуках накануне вечером, 2 сентября, легковой автомобиль врезался в забор частного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, 21-летняя водитель легкового автомобиля Lada Granta не справилась с управлением. В результате аварии водитель, местная жительница, а также ее 21-летний пассажир с травмами были доставлены в городскую больницу. Правоохранители установили, что стаж вождения у девушки составляет менее трех лет, при этом она уже семь раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Константин Соловьев