В Волгоградской области задержали авиарейсы, прокуратура контролирует ситуацию

В Волгоградской области задерживаются авиарейсы. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль ситуацию.

В сообщении надзорного ведомство говорится об ограничениях в работе международного аэропорта Сталинград. Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Они могут связаться с дежурным прокурором Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33, чтобы проинформировать о нарушении своих прав.

Павел Фролов