Уралец отсудил 59 тыс. рублей у продавца за пустую коробку без Apple Watch
Суд обязал выплатить 59 тыс. руб. жителю Екатеринбурга, который купил смарт-часы Apple Watch Series 9, но получил только пустую фирменную коробку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Уралец купил часы на «МегаМаркете» за 33 тыс. руб., товар доставил курьер. Процесс вскрытия упаковки был записан на видео. Екатеринбуржец предоставил доказательства того, что ему прислали пустую коробку, маркетплейсу и продавцу — у него он потребовал предоставить факт отправки товара в соответствии с правилами продаж торговой площадки, но получил отказ. После этого он обратился в консультационный пункт для потребителей за правовой помощью, и специалисты подготовили иск в суд. Продавца также обязали отправить покупателю часы. Решение вступило в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге местный житель отсудил у продавца кроссовок 33,7 тыс. руб. Продавец убедил покупателя, что за 8,5 тыс. руб. он покупает качественный товар, но через короткое время с начала носки на обуви появились трещины.