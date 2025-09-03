В Свердловской области аннулировали декларацию на 804 тонны кормового ячменя

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительной декларацию о соответствии на 804 тонны кормового ячменя, сообщили в ведомстве. Документ аннулирован на партию зерна с урожая 2023 года в Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зерно не соответствовало стандартам безопасности — в декларации не был указан протокол исследования на наличие остаточного количества действующих веществ пестицидов, вредных примесей, радионуклидов, зараженности вредителями. При этом на сайте Росаккредитации приложена скан-копия испытаний, что указывает на недостоверность сведений. Юридическому лицу объявлено предостережение.

Напомним, сотрудники Россельхознадзора с начала года аннулировали 100 документов на зерно в Тюменской области. Часть документов аннулирована из-за недостоверных данных — неверных указаний пункта отправления и номеров транспорта, а также из-за несоответствия потребительских свойств зерна национальным стандартам.

Ирина Пичурина