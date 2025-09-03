Бастрыкин затребовал доклад по делу о наезде самокатчика на ребенка на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу, возбужденному после наезда водителя электросамоката на ребенка в Екатеринбурге, передает Следком. Дело расследуется по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Согласно информации из СМИ, взрослый екатеринбуржец на арендном электросамокате столкнулся с 11-летним мальчиком, который ехал на обычном самокате. Из-за этого ребенок получил тяжелые травмы.

По данным Госавтоинспекции, в Екатеринбурге с января по апрель произошло 10 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 47 человек. Чаще всего пользователи падали сами или врезались на самокатах. Летом председатель городской думы Анна Гурарий выступила с инициативой введения системы идентификации водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы регулировать их передвижение.

Ирина Пичурина