Президент Венесуэлы заявил об атаке на страну со стороны США

Глава Боливарианской республики Николас Мадуро выступил с обращением в эфире национального телевидения. Он заявил, что США под надуманным предлогом атакуют Венесуэлу, чтобы «покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке» и «захватить природные богатства» (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В обращении президент страны указал, что США направило к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей и атомную подводную лодку. Целью демонстрации силы является намерение «бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые». Однако, по словам Мадуро, этих целей у США достигнуть не получится, а в «суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода».

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США во вторник ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua. По его словам, было убито 11 террористов, «в открытом море, в международных водах, при перевозке наркотиков в Соединенные Штаты». Аналогичное заявление сделал и американский госсекретарь Марко Рубио.

Влад Никифоров