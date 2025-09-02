Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, который будет снят, как только обстановка станет безопасной.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Кравченко дал рекомендации на случай включения сирены. Людям на улице советуют укрываться в подвалах ближайших зданий или подземных переходах. Он подчеркнул, что использование автомобилей для укрытия и прятки под стенами многоквартирных домов небезопасно.

Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам. Лучше укрыться в комнате без окон со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты, туалеты или кладовые.

Лия Пацан

