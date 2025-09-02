Главные новости за 2 сентября. Новороссийск

Туристический поток в Новороссийск в летний период 2025 года сохранился на уровне показателей прошлого года и составил 567,9 тыс. человек.

Эксперты АТОР прогнозируют рост турпотока на южные курорты России в 2025 году на 7-8%. Наиболее значительный прирост ожидается в Ейске, Крыму и Дагестане, в то время как Краснодарский край в целом может показать нулевой рост из-за снижения спроса на Анапу.

После разлива нефтепродуктов у берегов Новороссийска мониторинг не выявил превышения допустимых норм загрязнения. Как сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пробы воздуха и воды, взятые после ликвидации инцидента, показали концентрации вредных веществ в пределах нормы.

Группа компаний FESCO совместно с экспортером «Сила Сибири» организовала поставку в Китай рекордной партии гороха объемом более 9 тыс. т за август.

Новороссийск возглавил список самых популярных курортов России в летний сезон 2025 года. Прирост числа туристов в городе достиг 40%.

В Новороссийске реализуется комплекс мер по улучшению водоснабжения, реконструкции сетей и устранению утечек, проделанная работа позволила сэкономить городу с начала 2025 года более 500 тыс. кубометров воды.