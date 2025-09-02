С начала года Новороссийск сэкономил более 500 тысяч кубометров воды

В Новороссийске реализуется комплекс мер по улучшению водоснабжения, реконструкции сетей и устранению утечек, проделанная работа позволила сэкономить городу с начала 2025 года более 500 тыс. кубометров воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Продолжается постоянное обследование сетей, выявление незаконных врезок и установка общедомовых и зонных приборов учета. Благодаря этим мерам, в сельских округах зафиксировано снижение потерь воды на 2% в период с мая по июль.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на 60 объектах водопроводно-канализационного хозяйства. Реализация запланированных мероприятий позволит значительно улучшить ситуацию с водоснабжением в городе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Черноморскому побережью Кубани требуется переоценка запасов питьевых вод.