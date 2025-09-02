Летний турпоток в Новороссийске сохранился на уровне прошлого года

Туристический поток в Новороссийск в летний период 2025 года сохранился на уровне показателей прошлого года и составил 567,9 тысячи человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Более 35 тыс. детей стали посетителями свыше 100 тематических летних площадок Новороссийска. Помимо этого, почти 6 тыс. человек отдохнули в профильных лагерях дневного пребывания. Лагеря труда и отдыха приняли 1,2 тыс. детей и подростков, а палаточные лагеря — 150 человек. Поток туристов в оздоровительные учреждения города-героя достиг 6,7 тыс. человек, в эту цифру включены дети участников СВО, дети из малообеспеченных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, в летние месяцы текущего года на предприятиях Новороссийска свой первый профессиональный опыт и первую заработную плату получили порядка 2 тыс. несовершеннолетних.

На протяжении лета текущего года для туристов и жителей города работали двадцать восемь пляжных территорий и зон рекреации, 155 средств размещения и 35 объектов санаторно-курортной отрасли. Также в Новороссийске в этот период проводились разнообразные событийные мероприятия: гастрономические и экологические фестивали, музыкальные концерты, творческие выставки, ярмарки, а также спортивные и детские мероприятия.

«Особой популярностью среди гостей пользовались патриотические маршруты города-героя. Кроме того, в июле завершился первый этап создания аудиогида для самостоятельных туристов под названием «Эхо Новороссийска», работа над вторым и третьим этапами продолжается. В настоящее время идет подготовка к межсезонью и зимнему периоду», — сообщил Андрей Кравченко.

Ранее власти Новороссийска планировали, что в летний сезон 2025 года город примет порядка 600 тыс. человек.