В Краснодаре снесли более 5,2 тысячи незаконных объектов

За 10 лет в Краснодаре демонтировали более 5,2 тыс. незаконных объектов. Особое внимание уделяется общественным территориям и пешеходным зонам, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты демонтировали павильоны, киоски, гаражи, шлагбаумы, а также более 5 тыс. рекламных конструкций. За 10 лет работы муниципального контроля администрации Краснодара было подано более 4,5 тыс. исков о сносе или приведении в порядок самовольно построенных объектов, а также о возврате незаконно занятых земельных участков.

По данным администрации Краснодара, на месте незаконных сооружений создали скверы «Крымский», «Симферопольский», «Садовый», «Офицерский», сквер 80-летия образования Краснодарского края и сквер имени Суслова.

Суды приняли решения о сносе более 1 тыс. объектов. За невыполнение этих решений взыскали свыше 50 млн руб.

Алина Зорина