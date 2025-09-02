На Кубани направят 767 млн рублей на реконструкцию моста в Лермонтово

В Краснодарском крае ищут подрядчика для реконструкции моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово. Информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция государственных закупок». На реализацию проекта предусмотрено 767 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит восстановить ось трассы, провести строительно-монтажные и подготовительные работы, усилить опоры существующего моста, установить дорожные знаки и выполнить приемосдаточные испытания. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.

Мост пострадал 3 августа 2025 года в результате подтоплений. Для жителей, которые оказались отрезаны от основной части села, 20 августа открыли временную дорогу через базы отдыха. Причинами происшествия заинтересовался СКР.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жителям Туапсинского муниципального округа выдали компенсации после сильных осадков, прошедших 3 августа. Единовременную выплату по 15 тыс. руб. получили 300 человек.

Анна Гречко