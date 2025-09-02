Под Саратовом суд обязал обеспечить беспрепятственный доступ к береговой полосе

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на берегу реки Саратовка. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения требований водного законодательства специалисты обнаружили на берегу указанной реки незаконно возведенные гражданином строения. Речь идет о беседке и лестнице. Это повлекло ограничение доступа людей к водному объекту.

По итогам проверочных мероприятий природоохранный прокурор попросил суд обязать ответчика демонтировать беседку и лестницу. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов