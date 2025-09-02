«Проявила профессиональную наивность»

Бывший руководитель управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина в последнем слове перед судом признала «профессиональную наивность» и попросила о снисхождении из-за тяжелобольного сына-инвалида. Вместе с ней на скамье подсудимых находятся бывший заместитель Ренат Ахметзянов и экс-главбух Ландыш Шарафутдинова. Прокуратура требует для Нигматуллиной шесть лет колонии за мошенничество на 16,43 млн руб., для ее подчиненных — по два года за превышение полномочий. Эксперты отмечают, что суд будет учитывать всю совокупность доказательств, а не только эмоциональные выступления подсудимых. Приговор Вахитовского райсуда Казани ожидается 11 сентября.

Подсудимые по делу о хищении премий сотрудников районных ЗАГСов 2 сентября воспользовались правом на последнее слово. Гульшат Нигматуллина начала выступление на татарском языке, а затем продублировала речь на русском: «Сложно передать словами ту боль и отчаяние, которые я испытываю, стоя перед вами», — обратилась она к суду.

Экс-глава ЗАГСа Татарстана Гульшат Нигматуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-глава ЗАГСа Татарстана Гульшат Нигматуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Экс-чиновница рассказала, что у нее 37-летний трудовой стаж, а также послужной список начиная с работы концертмейстером и заканчивая руководящими должностями в госаппарате. «Вся моя жизнь и трудовая деятельность была направлена на служение людям, обществу. Никто никогда не сказал, что я неисполнительная, нерадивая, безответственная», — заявила она.

Госпожа Нигматуллина объяснила, что, придя в управление ЗАГС, не стала менять команду и полностью доверилась опытным сотрудникам: «У меня даже тени сомнений не было в их компетентности и порядочности. Я полностью им доверяла и считала, что они очень профессиональные сотрудники», — сказала она о Ренате Ахметзянове и Ландыш Шарафутдиновой. Заместитель пришел в управление в 2015 году, главбух к моменту событий проработала там уже 17 лет.

«Опыт моей предыдущей деятельности не был связан с тонкостями финансовой сферы», — пояснила подсудимая.

Она признала ответственность как руководитель: «Я признаю как руководитель, я ответственна за принятые решения и подчиненных. Я в ответе за их действия, так как они работали под моим началом. Я признаю свою вину полностью и очень сожалею о том, что полностью доверилась Ахметзянову и Шарафутдиновой, проявив определенную профессиональную наивность».

В то же время госпожа Нигматуллина подчеркнула, что руководствовалась «лишь большим желанием вовремя выполнить ответственное поручение руководства по цифровизации актовых записей республики» в период пандемии 2020 года. По ее словам, благодаря работе всех сотрудников более 13 млн актовых записей были введены в федеральную систему.

Основную часть выступления госпожа Нигматуллина посвятила просьбе учесть в качестве смягчающего обстоятельства болезнь сына. «Мой сын тяжело заболел в 2020 году, был в коме, перенес клиническую смерть, был три месяца в реанимации», — рассказала она. По словам подсудимой, основные события, в которых ее обвиняют, произошли именно в этот период, когда она была вынуждена уехать с сыном на длительное лечение.

Как отметила экс-глава ЗАГС, ее 28-летний сын имеет вторую группу инвалидности бессрочно, его отец погиб, когда ребенку было 11 лет. «В силу обширных нарушений функций головного мозга мой сын на сегодняшний день просто не в состоянии понять возможность моего отсутствия в его жизни. Без меня он обречен», — подчеркнула госпожа Нигматуллина.

Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова выступили значительно короче. Бывший заместитель заявил, что «очень сожалеет о случившемся» и полагается на «справедливость суда и профессионализм правоохранительных органов». Он отметил, что сотрудничал со следствием.

Замначальния Управления ЗАГС Татарстана Ренат Ахметзянов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Замначальния Управления ЗАГС Татарстана Ренат Ахметзянов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ландыш Шарафутдинова также подчеркнула свое «искреннее раскаяние» и активное содействие раскрытию преступления. «Данная ситуация послужила для меня горьким опытом на всю жизнь. Прошу не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы», — сказала экс-главбух.

Главбух Управления ЗАГС Татарстана Ландыш Шарафутдинова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главбух Управления ЗАГС Татарстана Ландыш Шарафутдинова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

После заседания адвокат Ильшат Гильманов, представляющий интересы госпожи Шарафутдиновой, пояснил журналистам позицию защиты. «Она выполняла исключительно указания руководства, в связи с чем оказалась на скамье подсудимых. Каких-либо мошеннических действий со стороны моей доверительницы совершено не было», — заявил он.

По словам адвоката, дело станет уроком для госслужащих. «Необходимо как руководителю контролировать и надзирать за своими сотрудниками, так и сотрудникам семь раз отмерить и один раз отрезать, прежде чем выполнять какие-то указания своего руководителя», — отметил господин Гильманов.

На вопрос, в чем именно признает вину его доверитель, адвокат ответил: «В том, что она выполняла указания руководства. Однако есть определенные обстоятельства — где-то она тоже должна была перепроверить, где-то должна была отказать руководству, однако она этого не сделала».

Дело против экс-руководства ЗАГСа Татарстана началось в марте 2024 года. 20 марта раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности Гульшат Нигматуллину, возглавлявшую ведомство с 2019 года. Через два дня стало известно о задержании главного бухгалтера управления Ландыш Шарафутдиновой, которой суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, схема работала следующим образом: в период с ноября по декабрь 2020 года в рамках программы цифровизации актовых записей сотрудникам районных ЗАГСов начисляли премии за перевод документов с латинской графики на кириллицу. Затем по указанию госпожи Нигматуллиной, которая в тот момент находилась в Испании, Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова обзванивали руководителей районных отделов и сообщали об «ошибочных выплатах», и требовали вернуть деньги наличными.

Гульшат Нигматуллину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере; санкция — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий; санкция — до четырех лет лишения свободы). Ренату Ахметзянову и Ландыш Шарафутдиновой предъявлено обвинение только по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Как установило следствие, руководители собирали средства с подчиненных и привозили в Казань, где передавали Ландыш Шарафутдиновой. Главбух, в свою очередь, якобы все деньги отдавала Гульшат Нигматуллиной. Общая сумма составила 16,43 млн руб. Статус потерпевших получили 25 человек, суммы к возврату варьировались от 100 тыс. до 400 тыс. руб. с каждого.

Второй фигурант дела Ренат Ахметзянов был задержан в апреле 2024 года после пересечения границы России, оказалось, что он был объявлен в федеральный розыск еще в марте. К тому времени он уже вышел на пенсию по выслуге лет. Последней в июле 2024 года была задержана сама госпожа Нигматуллина в Набережных Челнах.

Расследование длилось более 11 месяцев. Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова полностью признали вину и дали показания против бывшей начальницы, утверждая, что действовали исключительно по ее указанию. Госпожа Нигматуллина свою вину признала лишь частично: она согласилась с обвинением в халатности, но отрицает мошенничество, заявляя, что ничего не знала о «черной кассе» в сейфе бухгалтерии.

В ноябре 2024 года новым руководителем управления ЗАГС Татарстана стала Эльвира Ахметова.

Партнер адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что исход дела будет зависеть от совокупности доказательств. «Суд не связан доводами участников производства и при постановлении приговора учитывает всю совокупность собранных доказательств. Выступления подсудимых в рамках прений и последнего слова имеют значение, если в них содержится информация, которая ранее не была известна или существенно влияет на оценку доказательств по делу», — пояснил он «Ъ Волга-Урал». По словам эксперта, суду предстоит в совещательной комнате проверить доводы подсудимой применительно к имеющимся доказательствам.

