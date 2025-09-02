В Анапе электровелосипед сбил девятилетнюю девочку во дворе многоэтажки на ул. Ленина. В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

По предварительным данным, девятилетняя девочка переходила проезжую часть внутри дворовой территории, где ее и сбил водитель электровелосипеда. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.