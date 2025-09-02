Затраты на ИКТ в Удмуртии составили 18,9 млрд рублей в 2024 году

85% организаций Удмуртии применяли информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в работе в 2024 году, сообщает Удмуртстат. В регионе насчитывается 192 тыс. персональных компьютеров, что составляет в среднем 65 компьютеров на 100 работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее активно ИКТ использовали организации в сферах торговли, государственного управления, социального обеспечения и культуры. Практически все организации имели доступ к интернету, более 60% из них — собственные веб-сайты. Искусственный интеллект использовали 5,5% организаций, аддитивные технологии — 1,6%, а «цифровые двойники» — 0,9%.

1,2 тыс. организаций внедрили электронный документооборот, 1,1 тыс. — информационное сопровождение в электронных системах, 1,1 тыс. — меры по обеспечению информационной безопасности. Средства защиты информации применяли 1,7 тыс. организаций, из которых 82% использовали технические средства строгой аутентификации.

Затраты на ИКТ в республике составили 18,9 млрд руб., что составляет 4,8% от общего объема расходов по ПФО.